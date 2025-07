Flamengo x São Paulo no Brasileirão: saiba onde assistir e possíveis times

Após um mês fora dos gramados durante a pausa do Mundial de Clubes, o São Paulo volta à disputa do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília). O adversário da vez será o Flamengo, no estádio do Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada, com transmissão ao vivo de Globo e Premiere.

Os cariocas são líderes do Nacional, com 24 pontos, e busca aumentar a distância em relação ao Cruzeiro, que tem a mesma pontuação, mas com um jogo a mais. Já o Tricolor ocupa somente a 14ª colocação, com 12 pontos, e o objetivo da equipe é se afastar da zona de rebaixamento, já que o Internacional, time que abre o Z-4, soma apenas um ponto a menos.

A partida marca a reestreia do técnico argentino Hernán Crespo à frente do São Paulo. Durante o intervalo para o Mundial de Clubes, o Tricolor anunciou a saída do também argentino Luis Zubeldía.

O Rubro-negro foi um dos representantes brasileiros no Mundial, disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, a equipe chegou até as oitavas de final, quando acabou eliminado por 4 a 2 para o Bayern de Munique, da Alemanha.

Pelo lado do Flamengo, comandado por Filipe Luís, o volante chileno Erick Pulgar passou por cirurgia no pé direito e está fora da partida, enquanto no São Paulo, Lucas, Luiz Gustavo e Calleri são os desfalques.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 12 de julho, às 16h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

- Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (assinatura)

Prováveis escalações



São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Juan Dinenno (Oscar) e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Allan), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique

Técnico: Filipe Luís