Aéreas vão ampliar em 23,3% a oferta de assentos domésticos para Belém durante COP30, diz Abear

As companhias aéreas brasileiras vão ampliar em 23,3% a oferta de assentos domésticos para o aeroporto de Belém em novembro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). O aumento visa atender a demanda da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense.

Já a oferta de voos domésticos programados para Belém vai crescer aproximadamente 19% durante o mês de novembro. No mercado internacional, as empresas associadas à Abear elevaram o número de voos de 22 para 31, e o total de assentos de 3.888 para 5.610, uma alta de 44% em relação a 2024.

"Nós teremos mais de 40 mil novos assentos disponíveis a partir das companhias aéreas que compõem a Abear", destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Além de anunciar novos destinos a partir de Belém, as companhias incrementaram as rotas domésticas regulares com voos adicionais, ampliando as frequências semanais para a capital do Pará. A oferta de voos de Belém para outras cidades da região Norte também cresceu para garantir a conectividade aérea durante o evento.

"A expansão da oferta para Belém mostra o compromisso das empresas aéreas com a agenda da transição energética e o reconhecimento do papel estratégico do Brasil no debate global sobre clima e sustentabilidade", afirma o presidente da Abear, Juliano Noman.