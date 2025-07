Justin Bieber anuncia novo álbum surpresa para esta sexta (11)

Depois de muito mistério, Justin Bieber confirmou oficialmente o lançamento de seu novo álbum, intitulado Swag, com uma ação impactante nesta quinta-feira (10) na Times Square, em Nova York. Imagens e vídeos exibidos nos telões da icônica avenida mostraram o cantor sem camisa diante de um fundo preto, enquanto Hailey Bieber aparece ao fundo segurando o filho do casal, Jack Blues Bieber, em uma rara aparição pública da família.



Segundo apuração exclusiva do The Hollywood Reporter, o álbum será lançado nesta sexta-feira (11) pela Def Jam Recordings e marca o retorno de Bieber aos estúdios após quatro anos, desde Justice (2021).



Disco terá 20 faixas inéditas

Junto com o anúncio, Bieber revelou a tracklist completa, composta por 20 faixas: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Session, Sweet Spot, 405, Swag, Zuma House, Too Long e Forgiveness.



Algumas músicas, como Dadz Love e Therapy Session, já despertam curiosidade dos fãs por apontarem para temas mais pessoais — inclusive ligados à sua paternidade e saúde mental.



Álbum teve finalização na Islândia e colaborações de peso

O projeto teve seus retoques finais em uma viagem à Islândia, feita por Bieber em abril, e conta com colaborações de Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain, além de produtores como Dylan Wiggins e Carter Lang. Novos nomes, descobertos por Bieber via redes sociais, também participaram do processo criativo.



Fontes próximas ao cantor informaram ao Hollywood Reporter que ele promoveu “jam sessions” com músicos em sua casa em Los Angeles antes de viajar à Europa.



Uma nova fase na carreira e na vida

O álbum Swag simboliza um recomeço para Bieber. Ele rompeu com o empresário Scooter Braun em 2023, após anos de parceria, e recentemente resolveu pendências financeiras ligadas ao cancelamento da turnê Justice, que lhe rendeu um adiantamento milionário. Desde então, o artista vem se afastando dos palcos e se dedicando à família.



O nascimento de Jack Blues Bieber e os novos rumos profissionais de Hailey, que vendeu a marca Rhode Beauty por US$ 1 bilhão, também marcam essa nova etapa na vida do casal.