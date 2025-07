São Bernardo abre seletiva de natação para jovens talentos; veja detalhes

A Prefeitura de São Bernardo promove neste sábado (12) uma nova seletiva para formar a equipe de natação que representa o município em competições oficiais. A avaliação acontece a partir das 9h no CREC Pauliceia (Rua Francisco Alves, 460 – Pauliceia), e é aberta a crianças e adolescentes nascidos entre 2012 e 2018.



Para participar, não é necessário já estar matriculado em programas esportivos da cidade. Segundo a técnica da equipe, professora Fernanda Pacce, o foco é identificar novos talentos. “O teste é aberto para qualquer criança que saiba nadar em três estilos. É uma chance para quem gosta da modalidade e sonha em competir”, explica.



A inscrição será realizada presencialmente, no próprio local e horário da seletiva. É obrigatório o uso de trajes adequados para natação e touca.



Mais de 60 atletas já defendem a cidade nas piscinas

Atualmente, São Bernardo conta com 65 atletas na equipe oficial de natação, que participam de torneios em diferentes categorias. O secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, destaca que a seletiva é parte da estratégia de fortalecer as categorias de base. “Estamos investindo no alto rendimento e queremos ampliar o número de jovens representando São Bernardo, especialmente em uma modalidade que já nos trouxe muitos bons resultados”, afirma.



Desempenho de destaque na Copa São Paulo

Na semana passada, entre os dias 4 e 6 de julho, a equipe participou da Copa São Paulo de Inverno, evento estadual que reuniu atletas de 6 anos até a categoria sênior. Dos 50 times inscritos, São Bernardo conquistou a 20ª colocação geral, com destaques individuais importantes:



- Bruna Arroyo Barbosa de Almeida (16 anos) – 1º lugar nos 400m livre



- Júlia Arroyo Barbosa de Almeida (13 anos) – 2º nos 400m livre e 3º nos 100m costas



- Guilherme Cicareli Yamada (16 anos) – 2º lugar nos 200m medley e 100m costas



- Miguel Coppini Sant’Anna (16 anos) – 2º lugar nos 100m peito



- Isabella da Cunha Veras (17 anos) – 2º nos 100m costas e 3º nos 400m livre



- Júlio Cezar dos Anjos (16 anos) – 2º lugar nos 400m livre



- Eduarda Sophia de Sousa Olímpio (11 anos) – 5º lugar nos 100m costas



- Laura Balicos Venturin (16 anos) – 3º lugar nos 100m costas



Com a nova seletiva, a Prefeitura espera descobrir novos talentos que reforcem essa trajetória de conquistas na natação.