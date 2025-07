Projeto em São Caetano quer premiar empresas que cuidam dos funcionários

Empresas que respeitam o tempo de cuidado dos funcionários com filhos, pais ou outros familiares poderão ganhar um selo oficial da Prefeitura de São Caetano. A ideia faz parte de um projeto de lei apresentado pela vereadora Bruna Biondi (Psol), que propõe a criação do selo Empresa Amiga do Cuidado.



A certificação, segundo a proposta, reconhecerá empresas que adotarem políticas de abono de faltas em casos como acompanhar filho doente ao médico ou cuidar de familiar em situação delicada. Além do reconhecimento simbólico, essas empresas também terão pontuação extra em licitações públicas do município.



“A proposta valoriza empresas que entendem que o cuidado é parte da vida. Estamos propondo uma mudança real, que aproxima o setor privado de práticas mais humanas e socialmente responsáveis”, afirma Bruna.



A vereadora destaca que a iniciativa também fortalece critérios éticos nas compras públicas. “O selo será um sinal claro de que aquela empresa se preocupa com as pessoas. É um diferencial que vai além dos lucros”, diz.



A concessão do selo será feita por um órgão da administração municipal, mediante solicitação e comprovação das práticas adotadas. O projeto busca incentivar uma mudança cultural no ambiente de trabalho e aproximar empresas das boas práticas sociais.