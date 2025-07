Moraes impõe nova multa a Allan dos Santos por 'desprezo' ao STF

Em meio ao conflito diplomático envolvendo os presidentes Donald Trump e Lula, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a aplicar uma nova multa - no valor de R$ 15 mil - ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos por 'desrespeito às decisões judiciais'. Foragido da Justiça brasileira, Allan mora nos Estados Unidos. Ele está proibido de fazer novas publicações nas redes sociais. Ao todo, as multas aplicadas a ele por Moraes já somam R$ 7,3 milhões.

'Insiste em desrespeitar as medidas cautelares'

A nova reprimenda do ministro não parece ter intimidado Allan. Nesta quinta, 10, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo em sua conta no X. Ele se disse alvo de 'perseguição sem fim'. E fez referência à ameaça de Trump que, em carta a Lula, comunicou que vai impor tarifaço de 50% ao Brasil caso 'não deixem Jair Bolsonaro em paz'. Trump escreveu. "Caça às bruxas devem acabar imediatamente."

"A tirania acabou com o aumento das taxas?", provocou Allan dos Santos em nova postagem em seu perfil no X. "Quem derrubará a tirania brasileira não será Trump, mas o povo."

A nova multa de Alexandre de Moraes foi decretada na segunda, 7, mas publicada nesta quinta, 10. Segundo o ministro, 'as condutas do investigado (Allan), que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário'.

Moraes reiterou as medidas cautelares contra Allan, que, desde 2021, já tem prisão preventiva decretada por ataques ao STF.

O ministro reforçou que o blogueiro bolsonarista está proibido de participar das redes sociais, com determinação de bloqueio de seus perfis, 'utilizados incessantemente para a reprodução do conteúdo criminoso'.

Moraes destacou que Allan 'continua desrespeitando' a Corte ao publicar novos ataques ao STF no X. Em 2022, o ministro estabeleceu multa diária de R$ 15 mil em caso de descumprimento das medidas. A penalidade, atualizada, chega agora a R$ 7.317.894,25.

Apesar das determinações, o influenciador segue criando novas contas nas redes e participando de transmissões ao vivo. Moraes mencionou uma publicação de 2 de julho, na qual Allan dos Santos ofereceu dinheiro para que seguidores produzissem um dossiê sobre cada funcionário dos ministros do Supremo. Nessa publicação, ele afirma que pagaria 150 dólares por dossiê, com informações como local de trabalho, existência de empresas em nome dos servidores, entre outros dados.

Quem é Allan

Autor do blog bolsonarista Terça Livre, Allan dos Santos é investigado em uma série de inquéritos no STF - entre eles, os relacionados à disseminação de fake news e à atuação de milícias digitais. O influenciador se tornou pivô de um embate entre a plataforma Rumble e o ministro Alexandre de Moraes.

A plataforma se recusou a cumprir a ordem judicial de suspensão do perfil de Allan e foi bloqueada no Brasil em 2023 por determinação de Moraes. A Rumble e a Trump Media acionaram a Justiça dos EUA, acusando Moraes de 'praticar censura' e de desrespeitar as leis americanas. O caso está sendo acompanhado pela Advocacia-Geral da União (AGU), que representa autoridades brasileiras no exterior.

Desde 2020, Allan reside nos Estados Unidos, após se tornar alvo de investigações da Polícia Federal. Ele chegou a pedir status de asilado político ao governo norte-americano. O processo tramita sob sigilo.