Submarino da Cidade das Crianças é reinaugurado, agora com energia limpa

Há mais de cinco anos fechado, o icônico submarino amarelo da Cidade das Crianças, em São Bernardo, volta às atividades! Com 3 metros de profundidade e um tanque de 2,4 milhões de litros, o brinquedo é um dos mais queridos por gerações que frequentam o local desde 1975, no primeiro parque temático do País.

Entre as revitalizações na atração, estão inclusas sustentabilidade e interatividade, segundo a gerente Fabiana Ramos. Para tanto, o investimento foi de R$ 2 milhões. “O submarino era legal antigamente, mas era estático, e hoje as crianças buscam mais sensações. Colocamos cores em detalhes, a água borbulha e há também música. Nosso maior passo é que antes o sistema jogava óleo na água, mas agora será tudo elétrico [com cabeamento acima do tanque de água, para segurança], como um trólebus abaixo d’água”, revela.



O passeio de quatro minutos agora conta com um educador ambiental, vestido de marinheiro, que guia os visitantes de todas as idades por uma narrativa lúdica em torno da beleza dos oceanos e dos impactos irreversíveis da poluição marinha. De acordo com a organização, a novidade é que, ao final da experiência, cada criança receberá um título simbólico de ‘Guardião dos Mares’.



Para visitar o submarino, há uma cobrança adicional de R$ 20 por pessoa, além do preço do passaporte que dá acesso ao parque. Atualmente, o Combo Mágico (R$ 100), permite a diversão em todas as atrações; o Passaporte comum (R$ 90) dá acesso às principais atrações da Cidade das Crianças, exceto Fazendinha, Trenó Aquático e Vale dos Dinossauros; há também o Passaporte acompanhante para adulto (R$ 50), uma opção para maiores de 18 anos que preferem brincar só em algumas atrações.



No local, crianças de até 2 anos não pagam. Moradores de São Bernardo têm 30% de desconto no Combo Mágico, mediante apresentação da carteirinha do munícipe obtida no site da Prefeitura (http://www.saobernardo.sp.gov.br/). Em julho, o funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h, na Rua Tasman, 301 – Jardim do Mar.



O PARQUE



Atualmente sob concessão do Grupo Expoaqua (desde 2021, por até 25 anos, segundo a prefeitura), a Cidade das Crianças, inaugurada em 1968, é considerada bem cultural tombado pelo COMPAHC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural) desde 1990.



De acordo com a empresa, a partir da concessão, foram gerados 128 empregos diretos e mais de 270 indiretos.