Evento em Santo André incentiva adoção consciente de animais; veja detalhes

Neste sábado (12), das 9h às 14h, o Hospital Veterinário Municipal de Santo André realiza mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A ação, já tradicional no calendário da cidade, ocorre todo segundo sábado do mês e oferece aos moradores a chance de adotar cães e gatos que foram resgatados e hoje aguardam por uma nova família.



Os animais disponíveis foram vacinados, vermifugados e, no caso dos adultos, já estão castrados. Filhotes com menos de oito meses ainda não esterilizados terão o procedimento garantido gratuitamente em clínicas credenciadas, por meio de agendamento feito no ato da adoção.



O secretário de Saúde, Pedro Seno, destaca a importância da iniciativa. “Essas feiras são mais do que eventos mensais. Elas representam esperança para os animais e uma oportunidade de acolhimento para famílias que querem adotar com responsabilidade”, afirma.



Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e passar por entrevista com a equipe técnica do hospital. O adotante também assina um termo de posse responsável, comprometendo-se com os cuidados necessários ao novo pet.



Além da feira no Hospital Veterinário, que fica na Rua Juquiá, s/n, na Vila Eldízia, a população pode adotar pets em outras frentes mantidas pela Prefeitura. A feira “Eu Amo, Eu Adoto” ocorre no último domingo de cada mês, na Tenda Azul do Parque Central. Já o Centro de Adoção do Hospital Veterinário funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Outra opção é a Gerência de Controle de Zoonoses, com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h.