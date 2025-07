'Lua do veado' aparece nesta quinta; entenda o nome e saiba qual melhor horário para observar

Observadores poderão ver no céu a Lua cheia de julho, que nasce nesta quinta-feira (10). A Lua cheia de julho é apelidada de "Lua do veado" (Buck Moon, em inglês) porque coincide com a época do ano em que os cervos machos começam a desenvolver seus chifres.

Também é chamada de "Lua do Trovão", em referência às tempestades do início do verão no hemisfério norte (onde originou-se o apelido) que ocorrem na época em que ela nasce. Alguns europeus também deram o apelido de "Lua do Feno" - ela aparece quando os fazendeiros coletam a ração.

A Lua cheia de julho atinge seu pico nesta quinta-feira (10), às 17h36 (horário de Brasília), mas ela pode ficar mais visível após o pôr-do-sol.

Este ano, a Lua cheia de julho ficará ainda mais "baixa" devido a um fenômeno chamado "Grande Parada Lunar", que ocorre quando a "gravidade do Sol arrasta a órbita da Lua para sua maior inclinação em relação ao equador", segundo o site Space.com.

Durante a lua cheia, a Terra fica diretamente entre o Sol e a Lua, permitindo que toda a superfície lunar seja iluminada da nossa perspectiva. Isso significa que não há sombras longas ou relevos dramáticos como os que vemos durante as fases de quarto crescente (crescente e minguante).

