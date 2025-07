Camisa de Vênus invade Santo André em show especial para celebrar o Dia Mundial do Rock

No próximo sábado (12), o Santo Rock Bar será tomado pelo som contundente e pelas letras afiadas de uma das lendas mais provocativas da música nacional: Camisa de Vênus. A apresentação marca as comemorações do Dia Mundial do Rock e promete levar o público a uma viagem no tempo, revisitando clássicos que ecoam há décadas no cenário underground e além.

Nascida em Salvador, nos anos 80, da mente criativa de Marcelo Nova e Robério Santana, a banda se tornou símbolo de rebeldia e sarcasmo, com canções que desafiavam convenções e cutucavam a moral da época. O próprio nome — Camisa de Vênus — já anunciava a ousadia do grupo, que misturava punk, rock’n’roll e uma pitada de humor ácido.

No repertório, hits atemporais como "Eu Não Matei Joana D’Arc", "Simca Chambord" e "Bete Morreu" — verdadeiros hinos que transcenderam gerações e continuam a incendiar plateias. A energia crua e o tom contestador dos baianos garantem um espetáculo que vai além da nostalgia: é rock puro, sem concessões.

Serviço:

Show: Camisa de Vênus – Dia Mundial do Rock

Local: Santo Rock Bar (Santo André)

Data: Sábado, 12 de julho

Horário: A partir das 22h

Ingressos: À venda em www.bilheto.com.br