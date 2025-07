Devin Booker renova com Phoenix Suns e terá maior salário anual na NBA

O Phoenix Suns garantiu a permanência de sua principal estrela. Devin Booker, de 28 anos, assinou uma nova extensão contratual por mais duas temporadas com a franquia do Arizona, prolongando seu vínculo até 2029-30. O acordo está estimado em 145 milhões de dólares (cerca de R$ 800 milhões) e estabelece o maior salário anual da história da NBA: cerca de US$ 72,5 milhões (R$ 400 milhões) por temporada.

A negociação foi sacramentada em Las Vegas, durante um encontro entre o atleta e o proprietário da equipe, Mat Ishbia. A quantia superou os valores envolvendo o armador Shai Gilgeous-Alexander, que renovou recentemente com o Oklahoma City Thunder.

A renovação acontece num momento de reformulação do elenco dos Suns. Após a saída de Kevin Durant, que foi negociado com o Houston Rockets, Booker reassume o protagonismo absoluto dentro da equipe. Formado desde o início de sua carreira em Phoenix, onde chegou em 2015 como a 13ª escolha do Draft, o jogador se mantém como a principal referência ofensiva e uma das lideranças do grupo.

Na última temporada, apesar de o time ter ficado fora dos playoffs com uma campanha de 36 vitórias e 46 derrotas, Booker manteve números sólidos. Ele registrou média de 25,6 pontos por jogo, 7,1 assistências (sua melhor marca na liga) e quase 90% de aproveitamento nos lances livres. Além disso, participou de 75 partidas ao longo do ano - seu maior número desde a temporada 2016-17.

Com quatro participações no All-Star Game e duas seleções para as equipes ideais da temporada (All-NBA), o ala-armador já é um dos grandes nomes da geração atual. Ele também foi campeão olímpico duas vezes com a seleção dos Estados Unidos, nos Jogos de Tóquio-2021 e Paris-2024.

A permanência do camisa 1 sinaliza a aposta do Phoenix Suns em uma reconstrução liderada por uma figura que já conhece a cultura da franquia. A equipe acredita que, com ajustes pontuais no elenco, poderá voltar à disputa direta por títulos - como aconteceu nas finais da NBA em 2021, quando Booker foi o grande destaque do time ao lado de Chris Paul.