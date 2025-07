Sites falsos do Enem: PF faz operação contra fraudes que envolveram R$ 3 mi

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação contra fraudes na internet envolvendo o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na manhã desta quinta-feira (10). O crime incluía publicidade enganosa em redes sociais e o uso indevido de sinais públicos do governo federal, do MEC (Ministério da Educação) e do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela prova. Por meio disso, os bandidos induziam os estudantes a fazerem pagamentos indevidos das taxas de inscrição da prova em 2024.

A Operação Só Oficial envolve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Praia Grande, Litoral de São Paulo. Além disso, conforme a PF, "medidas restritivas de bens foram implementadas para bloquear o montante obtido com a prática do crime investigado, que gira em torno dos R$ 3 milhões".

Durante o período oficial de inscrições do Enem, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, os investigados criaram páginas falsas na internet para simular o ambiente oficial do Inep. Por meio desses sites, os candidatos eram levados a fazer pagamentos via Pix - eles acreditava que estavam se inscrevendo no exame.

Os valores pagos, ainda de acordo com a investigação, somaram pelo menos R$ 3 milhões. O dinheiro foi direcionado para uma conta bancária vinculada a uma empresa privada que não estava autorizada a receber tais valores - oficialmente apenas o Inep aparece como recebedor dessas taxas.

