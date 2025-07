Neblina segue interditando Interligação Planalto, segundo Ecovias

Quem dirige no trecho do planalto e na serra deve ter cuidado redobrado, de acordo com a Ecovias. A recomendação foi emitida no final da tarde desta quarta-feira (9), em um boletim periódico da companhia.

Segundo a empresa, devido às condições de neblina, tanto no sentido Litoral, como em direção à São Paulo, a Interligação Planalto segue interditada desde a manhã do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932.

Por nota, a Ecovias destacou que todos os demais trechos das rodovias Imigrantes e Anchieta fluem com normalidade.