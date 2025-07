Em 'Vale Tudo', Fátima entra na igreja sozinha para se casar

Um dos capítulos mais esperados de Vale Tudo vai ao ar nesta quarta-feira, 9: o casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão). A cerimônia ocorre na sequência de uma grande virada na vida da noiva, após romper com a mãe Raquel (Taís Araujo) - que ainda rasgou o vestido dela nas vésperas do casório, mas logo a vilã conseguiu outro.

Como o pai, Rubinho (Julio Andrade), e o avô, Salvador (Antonio Pitanga) já estão mortos, Fátima não terá ninguém da sua família na igreja. O que para ela não será problema nenhum.

E assim Maria de Fátima entrará na igreja, de vestido branco, véu, grinalda. Quem marcará presença discretamente será o amante César (Cauã Reymond).

Conforme Fátima for caminhando em direção ao altar, diversos momentos da sua jornada vão voltar à sua mente: sua vida e Foz do Iguaçu, o pedido de Odete Roitman para separar a mãe de Ivan (Renato Góes) e a briga com a mãe, que deixa claro que ela não é mais sua filha.

E assim Maria de Fátima chegará altar, para se tornar o que sempre sonhou: uma bilionária. E de quebra, uma Almeida Roitman.