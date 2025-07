Demi Lovato apaga fotos e instiga fãs com 'nova era misteriosa'

A internet entrou em colapso nesta quarta-feira (9) após Demi Lovato arquivar todas as suas fotos no Instagram e publicar uma única imagem enigmática com a legenda: "i’m not so sure, i’ve ever felt like this before" (em tradução livre: “não tenho tanta certeza se já me senti assim antes”).



Na nova foto, que levou fãs ao delírio, Demi aparece sentada no chão de um estúdio branco, vestindo um vestido preto de costas nuas, salto alto da mesma cor e um penteado meio preso, meio solto. De costas para a câmera, ela olha por cima do ombro com o rosto sério e um olhar intrigante. As tatuagens marcantes que costumam cobrir seus braços e costas foram completamente apagadas na imagem, o que muitos interpretaram como o início de uma era clean — estética minimalista, introspectiva e elegante, em contraste com a pegada rock do álbum anterior, *Revamped*.



A movimentação repentina foi o bastante para fazer o nome da cantora disparar nos trending topics. No X (antigo Twitter), fãs de diferentes gerações e fandoms reagiram com euforia à possibilidade de um novo álbum. “Juro por Deus, quase 30 anos nas costas e basta qualquer anúncio que envolva Demi Lovato pra eu voltar a ser um adolescente de 15 anos”, comentou um seguidor. Outro já apostou alto: “Não acredito que em meio a tantos álbuns ruins lançados esse ano a Demi Lovato tá vindo pra lançar o melhor álbum de 2025”.



A reação ultrapassou a bolha dos lovatics, nome do fandom oficial de Demi. Admiradores de artistas como Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Jessie J e Ariana Grande também se manifestaram em apoio ao comeback da estrela. “Estaremos na torcida pela nova era da Demi Lovato, nossa menina já passou por muita coisa, merece receber suas flores também”, escreveu um fã. “Imagina o *aesthetic* do encarte do álbum novo. DEMI LOVATO IS COMING”, vibrou outro.



Apesar de não haver confirmação oficial, a movimentação já vinha sendo sinalizada há meses por vídeos misteriosos postados no TikTok, nos quais Demi aparecia em estúdio ou brincando com trechos de músicas inéditas, deixando no ar a expectativa de que algo grande estaria por vir.