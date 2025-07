IC-Br cai 1,35% em junho ante maio, revela BC

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 1,35% em junho, na comparação com maio, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities agropecuárias (-3,06%), enquanto houve crescimento em metálicas (0,90%) e energia (4,19%).

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado avançou 0,84% em junho, com queda no segmento agropecuário (-0,92%) e crescimento em metálicas (3,14%) e de energia (6,53%).

O IC-Br medido em reais acumula baixa de 9,28% de janeiro a junho deste ano, mas ainda cresce 5,81% em 12 meses. Os preços das commodities agropecuárias caem 10,42% no ano e sobem 8,12% em 12 meses; os de metais recuam 3,68% no ano e avançam 6,99% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 9,73% no ano e de 4,99% em 12 meses.