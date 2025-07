Santo André abre inscrições para curso gratuito de pizzaiolo

Estão abertas até o dia 16 de julho as inscrições para o curso presencial e gratuito de pizzaiolo, promovido pelo Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de Santo André), em parceria com a Escola de Ouro Andreense e a Prefeitura de Santo André.

A formação, que tem duração de 15 horas, acontece diariamente das 9h às 12h, de 21 a 25 de julho, na sede do Sehal (Rua Laura 214, na Vila Bastos). As inscrições devem ser feitas por meio dos sites da Escola de Ouro (www.escoladeouro.com.br/course/Pizzaiolo-21-07-Manha-SEHAL) e do Sehal (www.sehal.com.br). É preciso se cadastrar nos dois sites para efetivar a inscrição no curso.

O curso, totalmente prático, tem ênfase em massas de longa fermentação e alta hidratação. Entre os tópicos que serão ensinados estão boas práticas na manipulação de alimentos, postura profissional e funções de um pizzaiolo, acendimento de forno e tipos de forno, equipamentos e utensílios, tipos de massa e técnicas de preparo e abertura, além de preparos de molho e de recheio.

Voltada tanto para quem já tem experiência na área, quanto para quem quer iniciar sua carreira como pizzaiolo, a formação pede como escolarização mínima o ensino fundamental, com destaque para a alfabetização do candidato. Para participar é preciso ter idade 16 anos ou mais e morar em Santo André.