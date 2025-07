Advogado de Angela Ro Ro fala sobre saúde física e financeira da cantora

A cantora Angela Ro Ro, 75, que foi submetida a uma traqueostomia no último sábado, 5, se recupera de uma grave infecção pulmonar. De acordo com o advogado dela, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, ela sairá da internação precisando de ajuda financeira já que foi submetida a uma traqueostomia e vai demorar para conseguir retomar os shows.

"É importante dizer que Angela não tem aposentadoria e vai demorar a se recuperar. O único meio de subsistência dela são os shows que ela faz, nos quais ganha dinheiro, mas isso vai demorar a acontecer depois da traqueostomia. Então, quem puder ajudar será bem-vindo", informou o advogado à CNN.

Lyrio ainda comenta que a artista precisará passar por uma reabilitação, o que demandará um longo período sem trabalhar.

Segundo o advogado, Angela está reagindo bem. "Ela teve problemas renais, estava com desidratação e foi inevitável fazer uma traqueostomia. Quando chegou ao hospital, ela foi imediatamente intubada, mas agora já acordou e está isolada".

O que aconteceu com Angela Ro Ro?

A cantora foi submetida a uma traqueostomia no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na cidade do Rio de Janeiro. A artista, que está internada no local desde o dia 17 de junho, está com uma grave infecção pulmonar. A equipe médica investiga um possível câncer.

Uma semana antes de ser internada, a cantora revelou em suas redes sociais que apresentava um quadro de "anemia e fraqueza" e pediu boas energias para os seus fãs. Essa não foi a primeira vez que o estado de saúde de Angela Ro Ro se tornou assunto nas redes em 2025.

No começo de junho, o produtor musical Paulinho Lima publicou em suas redes sociais uma postagem em que dizia que Ro Ro estaria "debilitada e isolada em seu apartamento, sem conseguir ir ao banheiro sozinha".

A informação foi desmentida pela própria Angela, que classificou a publicação como uma "fofoca sem o menor conhecimento".

Ela, no entanto, enfrenta problemas financeiros e afirma ter "sido abandonada" por sua produtora. Em mais de uma ocasião, divulgou sua chave Pix para receber doações de fãs e amigos. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço a ajuda de vocês", escreveu.