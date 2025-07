Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 9 de julho de 2025

Segurança

‘Região tem o menor número de vítimas de latrocínios em 24 anos’ (Setecidades, dia 6). Gostaria de expressar meu sincero agradecimento ao Diário pelo profissionalismo e seriedade na cobertura jornalística. É fundamental ter veículos de comunicação que abordem temas tão importantes com a profundidade e a responsabilidade necessárias, contribuindo para informar e conscientizar a população.Parabenizo também o repórter Gabriel Gadelha pela excelência em seu trabalho. A qualidade da reportagem demonstra um compromisso notável com a verdade e a análise dos fatos. Agradecemos imensamente a oportunidade de ter acesso a informações tão relevantes e bem apuradas.

Temístocles Telmo

Secretário de Segurança Cidadã de Santo André

Executivo x Legislativo – 1

Congresso Nacional derruba o inconstitucional aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) proposto pelo governo do partido das trevas, que, então, decide recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal). O foco do governo é sempre tirar mais dinheiro do bolso do contribuinte. Cortar despesas, nem pensar. Parabéns para o Congresso Nacional, o povo não aguenta mais impostos.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Executivo x Legislativo – 2

Mais uma vez vem a falácia do nós contra eles, do rico contra o pobre, do patrão contra empregado e por aí vai. Este discurso dos anos 80 não leva a nada, a não ser atrasar ainda mais o Brasil, já muito atrasado. Dizer que o IOF só vai afetar quem está na cobertura, termo na moda indevidamente usado pelo (des)governo, é de uma mentira deslavada sem tamanho. Todos sabemos que qualquer aumento de taxas e impostos recai sobre quem vai ao supermercado, posto de gasolina, toma qualquer tipo de empréstimo etc. Lembre-se que tudo começou com a famosa taxa das blusinhas, que pegava os mais pobres em cheio? Pois é, este discurso velho e surrado, além de mentiroso, já não cola mais, a não ser para acéfalos. Cadê os cortes de gastos? Para que tantos ministérios que nem sabemos para que servem? Para que tantas viagens internacionais, muitas delas com ditadores e com comitivas gigantescas em hospedagens nos melhores e mais caros hotéis? Onde estão as reformas estruturantes de que tanto precisamos? Cadê o dinheiro dos velhinhos surrupiados? A impopularidade deste (des)governo tem nome e sobrenome: “terceiro mandato”.

Mauri Fontes

Santo André

Boulos – 1

‘Guilherme Boulos diz que o governo Lula esteve nas cordas nos últimos 2 anos’ (Política, ontem). Você tem razão, Boulos ! Enquanto a imprensa doutrinava a população tudo era mais fácil. Ela que elegeu e derrubou presidentes! Felizmente apareceu a mídia digital para mostrar a realidade do País, o que os políticos fazem com o povo independentemente de ser esquerda, direita ou centro.

Regis Silva

do Instagram

Boulos – 2

Pois é, gostaria muito que esta “base de apoio” ao governo Lula, que invadiu um edifício na Faria Lima dizendo ser contra os ricos, tivesse a mesma revolta contra o assalto ao bolso dos aposentados mais pobres, lesados no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Já conhecemos esta turba.

Tania Tavares

Capital

Márcio Colombo

Simplesmente fiquei perplexo e estarrecido com a nomeação do vereador derrotado de Santo André Márcio Colombo no gabinete da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cena Política, ontem)! Coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) na nossa região, com o mote de combater as regalias e os privilégios políticos, usou camiseta com a inscrição ‘Vamos Questionar Tudo’ durante a última disputa pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), quando fez campanha para o hoje deputado Guto Zacarias. Decorrido o processo eleitoral, quando saiu derrotado, se abriga no gabinete da deputada estadual Ana Carolina Serra! Algo deve estar muito errado!

Afonso José de Lima

Santo André