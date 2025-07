Dignidade hospitalar

A cena de pacientes deitados em macas pelos corredores do Hospital Municipal de Piraporinha, em Diadema, marcou por muitos anos o cotidiano de quem precisava de atendimento médico na cidade. Tratava-se de situação desconfortável para quem sofre e desafio constante para os profissionais de saúde. Ao iniciar a obra de ampliação da unidade, a administração Taka Yamauchi (MDB) emite sinais concretos de que pretende enfrentar o problema. A construção de área anexa, com previsão de entrega para outubro, garantirá 20 novos leitos de observação, o que contribuirá para reorganizar o atendimento e dar fim à prática que, por muito tempo, expôs a vulnerabilidade dos doentes e o esgotamento do sistema.

Secretário de Saúde de Diadema, Antonio Carlos do Nascimento teve papel determinante na mudança de rota. Sob sua liderança, a rede passou a adotar medidas administrativas voltadas à reorganização dos fluxos internos, promovendo maior rotatividade nos leitos e a integração entre o pronto-socorro e o hospital. A inexplicável separação administrativa entre as duas estruturas dificultava respostas rápidas às demandas emergenciais. Com a adoção de controle em tempo real e intervenções imediatas em caso de espera acima do aceitável, tornou-se possível avançar na superação do acúmulo de pacientes nos corredores. O uso de macas na unidade foi reduzido de forma significativa, mas não eliminado.

Não se trata apenas de mudança de infraestrutura, mas de gestão. Relatos indicam que o hospital já não apresenta pacientes aguardando nos corredores e que dispositivos improvisados, como ganchos nas paredes para pendurar soro, são coisas do passado. O novo espaço a ser entregue deve oferecer melhores condições tanto a usuários quanto aos profissionais, com iluminação adequada, climatização e rede de gases. Ainda que o caminho tenha sido complexo, a combinação entre planejamento e execução mostra que problemas muitas vezes tidos como impossíveis de se resolver podem sim ser enfrentados. Diadema dá passo importante rumo a atendimento mais organizado, eficiente e, sobretudo, digno.