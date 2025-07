Morador de Santo André ganha R$ 1 milhão após compra em farmácia

Uma simples ida à farmácia na região central de São Paulo transformou a vida de um morador de Santo André. Com uma compra de R$ 137,20 em um estabelecimento na Consolação, o andreense, que vive no Jardim Santo Alberto, levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão da Nota do Milhão, programa de incentivo fiscal da Prefeitura de São Paulo.



O sorteio, realizado na última segunda-feira (7), teve mais de 2,9 milhões de participantes. O vencedor concorria com uma nota fiscal de serviço (NFS-e), emitida após cadastrar-se previamente no site da iniciativa.



Criado para estimular o pedido da nota fiscal e combater a sonegação, o programa premia mensalmente consumidores que realizam compras de serviços na capital paulista — mesmo que morem em outras cidades, como é o caso do ganhador do Grande ABC.



Notas fiscais de academias, lavanderias, estacionamentos, hotéis, cabeleireiros, faculdades e outros serviços em São Paulo podem ser usadas para concorrer. Cada nota emitida vale um bilhete eletrônico. Em dezembro, o valor do prêmio será ainda maior: R$ 2 milhões.