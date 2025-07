Missa oficializa arquidiocese de São José do Rio Preto, a primeira criada por Leão XIV

Uma missa celebrada nesta quarta-feira, 9, às 10h, oficializa a instalação da arquidiocese de São José do Rio Preto, no Noroeste do Estado de São Paulo. Dom Antônio Emídio Vilar será o primeiro arcebispo. A arquidiocese foi criada pelo Papa Leão XIV em 22 de maio, a primeira de seu pontificado.

A diocese de São José do Rio Preto antes era vinculada à arquidiocese de Ribeirão Preto. Agora, passa a formar a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto, junto às dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga.

Dom Vilar já era bispo de São José do Rio Preto. Ele é natural de São Sebastião do Paraíso (MG) e fez seus votos em Pindamonhangaba (SP). O religioso se formou com bacharelado e mestrado em teologia na Universidade Pontifícia Salesiana (UPS), em Roma.

Antes de chegar a São José do Rio Preto, em 2022, foi bispo em São Luiz de Cáceres (MT) e São João da Boa Vista (SP).

Quando do anúncio da elevação da diocese a arquidiocese, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) saudou Dom Vilar. "Desejamos bênçãos de Deus nesta nova etapa de seu ministério", comunicou a instituição em nota. "Ao Clero, à Vida Religiosa Consagrada e a todo o Povo de Deus, renovamos nossa comunhão com a caminhada desta Igreja Particular, com votos de que a elevação a arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora."