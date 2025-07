Wandinha volta com trailer da 2ª temporada e data de estreia na Netflix

A espera pela segunda temporada de Wandinha está quase acabando! A Netflix lançou nesta quarta-feira (9) o trailer oficial da Parte 1 da nova temporada, que estreia no dia 6 de agosto com quatro episódios. A Parte 2 chega em 3 de setembro, também com quatro episódios, fechando a temporada dividida em duas partes.



Jenna Ortega retorna como Wandinha Addams, enfrentando mais mistérios sobrenaturais e os desafios da Escola Nunca Mais. Entre novos inimigos e antigos adversários, a jovem sombria precisará lidar com família, amigos e um novo enigma que promete sustos e surpresas.



Assista o trailer aqui

A série segue sob o comando dos showrunners Alfred Gough e Miles Millar, com Tim Burton na direção e produção executiva, garantindo o tom gótico e excêntrico que conquistou fãs.



Além de Ortega, o elenco conta com nomes como Catherine Zeta-Jones, Steve Buscemi, Billie Piper e convidados especiais como Lady Gaga, que aparece na segunda parte da temporada.



Fique ligado:



- Parte 1 (episódios 201 a 204) estreia em 6 de agosto



- Parte 2 (episódios 205 a 208) estreia em 3 de setembro