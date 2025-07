Faculdade Municipal de São Bernardo abre 200 vagas

A Faculdade Municipal de São Bernardo abriu 200 vagas para sua primeira turma. São 50 vagas para cada um dos quatro cursos - Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (todos bacharelados) e Gestão Financeira (graduação tecnológica). As inscrições iniciaram às 0h desta quarta-feira (9) e vão até 20 de julho.

As aulas terão início a partir do segundo semestre de 2025, na modalidade semipresencial, ainda sem data definida. A seleção será realizada por meio de uma redação, no dia 27 de julho. O resultado preliminar das bolsas será disponibilizado no Jornal Notícias do Município em 4 de agosto.

O secretário executivo de Programas Governamentais do município, Hiroyuki Minami, diz que a projeção é que a faculdade possa contemplar mais 200 vagas a cada semestre. “Ano que vem teremos 400 estudantes na Faculdade Municipal de São Bernardo e, até o quarto semestre, serão 1.000 alunos matriculados”, explica.

A faculdade fica na Rua Marechal Deodoro, 1058, no Centro. O investimento é da Prefeitura de São Bernardo, mas, neste primeiro momento, o conteúdo é disponibilizado pela Universidade São Judas Tadeu.

As vagas são destinadas para alunos de baixa renda, que ainda não tenham curso superior. Critérios e inscrições estão neste link https://eventos.usjt.br/bolsas-integral-sao-judas-sbc.