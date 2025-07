Watanabe é contra tudo e contra todes

O vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB) está em estado de guerra e aparentemente não descansará até que a sua missão esteja concluída: liquidar o pronome neutro em São Bernardo. Isso mesmo. Nessa terça-feira (8), o parlamentar bolsonarista divulgou um vídeo indignado, com trilha de suspense, a caminho da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Paulicéia, por causa de um painel escrito “Diversidade salva vida nesta unidade de todos, todas e todes”, com cores remetendo ao movimento LGBTQIA+. Aí não deu outra. O parlamentar foi no local, entrou com toda imponência, com intuito de fiscalizar, mas já tinham tirado o “todes” do espaço. “Isso aqui é um equipamento de saúde, e não um centro de escola ideológica”, avisou o herói dessa saga digna de “O Império de Todes Contra-Ataca”.

BASTIDORES

Luto

Faleceu nessa terça-feira (8) o ex-secretário de Esportes de Mauá Edson Moriconi (foto), que ocupava cargo na Pasta de Serviços Urbanos da cidade. Importante figura da região do Jardim Itapeva, Moriconi realizou uma cirurgia há dez dias, que resultou em infecção. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) manifestou pesar pela morte do companheiro. “Sua partida deixa um vazio imenso e uma saudade que jamais será esquecida.” O velório ocorre hoje, até as 13h, no Cemitério Vale dos Pinheirais, Avenida do Manacá, 1.400, Jardim Primavera.

Preparatória para a COP30

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu ontem secretários municipais e gestores de Meio Ambiente a fim de planejar a preparação da região para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro em Belém, no Pará. Na pauta, o compartilhamento das principais ações desenvolvidas pelas secretarias municipais visando ao enfrentamento dos desafios das mudanças climáticas.

Justiça para Guilherme

A vereadora de Diadema Patty Ferreira (PT) saiu em defesa de justiça pela morte do marceneiro Guilherme Dias dos Santos Ferreira. O jovem de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça após um policial militar ter reagido a um assalto, em Parelheiros, no extremo Sul de São Paulo, em que a vítima não tinha relação com o crime. “Um jovem negro, trabalhador, esposo, filho, teve sua vida interrompida por um tiro na cabeça, enquanto corria para pegar o ônibus após mais um dia de trabalho. Até quando nossos corpos pretos seguirão sendo alvo?”, questiona a parlamentar.

Hospital da Mulher

A deputada estadual e ex-primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), esteve ontem no Hospital da Mulher da cidade, para celebrar os dois anos do equipamento, o qual atribui a implementação à atuação do marido, o ex-prefeito e atual secretário de Segurança Urbana da capital, Orlando Morando (sem partido). A parlamentar relembrou sua articulação junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visando à liberação de R$ 150 milhões para as obras. “O Orlando pegou este imóvel que estava inacabado e abandonado e transformou neste equipamento maravilhoso”, ressaltou a tucana.

Atualização

Nessa terça-feira (8), o Diário noticiou sobre o cenário do segundo turno da eleição no PT de Santo André, informando que a votação ocorreria dia 20. Entretanto, a data do pleito é 27 de julho, conforme nova resolução da executiva nacional. O partido só esqueceu de atualizar o regulamento do PED (Processo de Eleições Diretas) no próprio site, onde o artigo 20º segue dizendo que a votação seria dia 20 deste mês.