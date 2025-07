Caso Lizzie Borden será tema da quarta temporada de 'Monstros', diz site

A quarta temporada de Monstros será focada no caso de Lizzie Borden. As informações são da Variety. Apesar da afirmação do site, a renovação do seriado para a quarta temporada ainda não foi anunciada pela Netflix.

A primeira temporada do seriado contou o caso de Jeffrey Dahmer. Já a segunda temporada abordou os crimes dos irmãos Menendez. A terceira temporada, que ainda não foi lançada, focará no serial killer Ed Gein.

Lizzie Borden viveu em Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi acusada de matar o pai e a madrasta na casa em que viviam em 1892. Ela foi absolvida, mas a brutalidade do crime tornou o caso conhecido nacionalmente.

Monstros é uma série criada por Ryan Murphy.