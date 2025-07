Mauá abre vagas para curso gratuito de Inteligência Artificial e Computação Quântica

A Prefeitura de Mauá, por meio da STRE (Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo), em parceria com o Instituto Fênix, abre nesta quinta-feira (10) as inscrições para o curso gratuito de Introdução à Inteligência Artificial e Computação Quântica. A iniciativa integra as ações do Programa Qualifica Mauá.

Com foco em conceitos e aplicações básicas, o curso tem caráter introdutório e visa preparar os participantes para etapas de formação mais avançadas. As aulas acontecerão na sede da STRE (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), a partir do dia 5 de agosto, de terça a quinta-feira, das 18h45 às 22h.

Podem se inscrever moradores com 16 anos ou mais, com ensino fundamental completo. As inscrições devem ser feitas presencialmente na STRE ou na Casa de Cursos (Av. Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra).

O curso oferece material didático gratuito e garante gratuidade no transporte municipal para os alunos durante o período das aulas.

Outros cursos

O Programa Qualifica Mauá também está com vagas abertas para os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Almoxarife/Estoquista e Cuidador de Idosos. As inscrições também devem ser feitas presencialmente na STRE ou na Casa de Cursos. Mais informações podem ser obtidas por meio do contato (11) 92002-2902 (voz e WhatsApp). Também é possível verificar a planilha de cursos disponíveis no link https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/.