Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (9) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepare-se para um dia puxado no trabalho! Mantenha o foco na manhã, mas saiba que as coisas melhoram ao longo do dia. Continue cuidando da sua saúde com dedicação e se surpreenda com os resultados. No amor, dê atenção ao seu parceiro e esteja aberto para surpresas na paquera com colegas.

Cor: VIOLETA

Palpite: 14, 13, 23

Você começa o dia com energia e foque na criatividade no trabalho. Apesar dos percalços, você finalizará o dia bem. Boa sorte em jogos ou apostas, e atenção à tensão no amor pela manhã, que melhora à noite. Prepare-se para brilhar na conquista!

Cor: MARROM

Palpite: 24, 42, 44

Nesta quarta, atenção redobrada aos assuntos de família e trabalho. Mantenha o equilíbrio, pois as coisas devem melhorar à tarde. Para quem trabalha em casa ou com a família, o momento é favorável. Cuidado com o ciúme e fique alerta para um possível reencontro com um ex.

Cor: PRETO

Palpite: 17, 42, 08

Hoje, a comunicação está em alta e o ambiente de trabalho favorece novos contatos. Fique focado nas tarefas a manhã, mas não se feche para surpresas amorosas ao longo do dia. O romance está fluorindo e uma boa conversa pode resolver qualquer estresse que possa surgir!

Cor: AZUL

Palpite: 43, 07, 02