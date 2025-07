Carreta tomba na Via Anchieta após motorista perder controle; não houve vítimas

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (8), no km 32 da Via Anchieta, sentido São Paulo. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente não deixou vítimas nem provocou congestionamento na via.

Segundo a empresa, o motorista perdeu o controle do veículo por volta das 7h. A carreta saiu da pista, invadiu o acostamento e o canteiro lateral, vindo a tombar. Equipes da concessionária foram acionadas e prestaram atendimento no local.

Em nota, a Ecovias informou:

“O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (8) no km 32 da Via Anchieta, sentido São Paulo. No local o motorista perdeu o controle da carreta e acabou indo para o acostamento e o canteiro lateral e tombou. A ocorrência não gerou congestionamento. Não houve vítimas. Equipes da Ecovias Imigrantes atenderam a ocorrência”.