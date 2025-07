Crespo arma defesa do São Paulo para frear bom momento do Flamengo na volta do Brasileirão

Contratado com a missão de melhorar o desempenho do São Paulo dentro de campo, Hernán Crespo quer passar uma boa impressão logo na estreia e vem trabalhando duro buscando um grande jogo diante do Flamengo, sábado, no Maracanã. Ciente do bom futebol apresentado pelo líder do Brasileirão, o técnico argentino aprimora seu setor defensivo.

Há dias armando o São Paulo para o retorno no Nacional, Crespo teve o confronto com os flamenguistas confirmados após queda do rival no Mundial ainda nas oitavas, e dedicou a atividade desta terça-feira à defesa, já prevendo enorme pressão no Rio.

Como o Flamengo costuma partir para cima de seus oponentes no começo dos jogos, Crespo ensaiou a saída de bola defensiva sob pressão aliada a construção rápida de jogadas. Além de saber se livrar atrás, o São Paulo terá a obrigação de encaixar bem os contragolpes na tentativa de surpreender.

O técnico ainda não definiu se escalará três zagueiros desde o começo no Maracanã, liberando os alas, ou se joga com a tradicional linha de quatro marcadores. Mas todos os esquemas estão sendo trabalhados à exaustão. Apesar da saída de Ruan, o comandante conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino, que poderiam formar tranquilamente um forte trio de marcação.

Crespo costuma separar jogadores por setor justamente para dar atenção no que precisa em campo. Nesta terça, além dos trabalhos defensivos, ainda colocou somente os volantes para trabalhar entre si. O restante do grupo ficou nas atividades de defesa contra ataque.

Foram muitos enfrentamentos em espaço reduzido, o que dá mais mobilidade aos atacantes e deixa os defensores mais ligados. Crespo, liberado pela CBF para estrear no Rio, ainda terá mais três atividades na busca pela escalação perfeita. A começar pelo feriado desta quarta-feira na capital paulista.