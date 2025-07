MasterChef Brasil tem repescagem nesta terça (8); veja detalhes

Nesta terça-feira (8), às 22h30, a 12ª temporada do MasterChef Brasil entra em um dos episódios mais esperados pelos fãs: a repescagem. Seis ex-participantes eliminados — André, Flávia, Lucas, Ricard, Salomar e Teresa — ganham mais uma chance de voltar à competição em uma disputa intensa que mistura técnica, criatividade e resistência sob pressão.



LEIA MAIS: MasterChef: veja a receita da pera ao vinho com creme inglês que conquistou os jurados

Logo de cara, os cozinheiros terão que reproduzir sanduíches criados pelos próprios jurados especialmente para esta prova. Cada receita leva proteína, molho e acompanhamento, e apenas os melhores avançam para a fase seguinte.



Na segunda etapa, a tensão aumenta. Os sobreviventes encaram um desafio em três rounds seguidos, todos centrados em variações de omelete típicas de diferentes países asiáticos. A primeira é o khai jiao, da Tailândia, seguida pelo tortang talong, das Filipinas, e finalizando com o delicado tamagoyaki, do Japão. Em esquema de mata-mata, um competidor será eliminado a cada rodada.



Apenas quem se destacar aos olhos — e ao paladar — dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça terá a chance de retornar à cozinha do MasterChef. O episódio é o sétimo da temporada.



O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30, na Band, com reprise aos domingos, às 16h. Também está disponível online no site da emissora, no app Bandplay, no Discovery Home & Health (sextas, às 19h), na Max e no canal oficial do YouTube.