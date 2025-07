São Caetano: veja o que abre e fecha no feriado da Revolução Constitucionalista

Nesta quarta-feira (9), feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, diversos serviços da Prefeitura de São Caetano terão alterações no funcionamento. Unidades de saúde, atendimento ao público e outros órgãos municipais operam em esquema especial.

Confira:



Saúde



- Hospitais municipais (Maria Braido, Márcia Braido, Albert Sabin e UPA Julio Marcucci Sobrinho) operam em plantão 24 horas.



- Odontologia de Urgência: atendimento emergencial 24 horas na UPA Julio Marcucci Sobrinho.



- Atende Fácil Saúde: funcionamento apenas da Farmácia 24 horas (entrada pela Avenida Goiás)



- UBSs, Farmácia de Alto Custo e Centro de Imunização: fechados no feriado, retornando apenas na quinta-feira (10).



- Núcleo de Hemoterapia e Hospital Veterinário: fechados no feriado, com retomada no dia seguinte (10).



- Disques Coronavírus e Dengue: sem atendimento no feriado, com retomada na quinta-feira (10). Cadastros através do WhatsApp.



Serviços Públicos



- Prefeitura, Atende Fácil e cartórios eleitorais: não funcionam no feriado, com expediente normalizado na quinta-feira (10)



- Coleta de lixo e coleta seletiva: funcionam normalmente



- Centro de Gerenciamento de Emergências - CGE (ambulância, PM, GCM, Defesa Civil e trânsito): Plantão 24 horas pelo 0800 7000 156



Lazer e outros serviços:



- Parques municipais: abertos normalmente



- Cemitérios: funcionamento das 7h às 17h



- Velório: aberto 24h



- Nosso Prato: fechado no feriado; demais dias com funcionamento normal