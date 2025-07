Rio Grande da Serra. A presença da família Bello. Lembranças da Pedreira. Da Banda do Angico. Da rocha que calçou São Paulo. E de anotações muito nobres.

No encontro dos memorialistas realizado em 27 de junho em Rio Grande da Serra, Dario Bello, nascido na então Estação Rio Grande, expôs dados da sua memória histórica no lugar.

“Memória” não esteve presente para ouvir. Em compensação, tivemos a honra de ser substituído pelo professor João Tomás do Amaral. O presidente do IHGSP anotou tudo o que aconteceu, especialmente para você, leitor diário da Memória.

Pedras e música.

Texto: João Tomás do Amaral

Os familiares de Dario Bello chegaram em Rio Grande em 1927. Seus pais nasceram no bairro da Pedreira.

Entre vários aspectos, Dario Bello relatou sobre a importância da pedreira para a cidade, região e capital paulista.

A rocha da pedreira do Rio Grande foi utilizada no calçamento de São Paulo e, mais recentemente, na construção do estádio do Morumbi.

Internamente, o altar da matriz de Rio Grande da Serra foi feito com rocha da pedreira local.

O campo de futebol do bairro da Pedreira, que existe até hoje, tornou-se histórico por ser o primeiro a ganhar iluminação artificial em todo o Grande ABC.

A colônia japonesa destacou-se nas plantações de copo-de-leite.

E o maestro Angico Maziero criou a Banda Santa Cecília, com músicos da Pedreira e apresentações inclusive no Festival de Inverno de Campos do Jordão.

OS BELLO DA PEDREIRA. A Banda Santa Cecília, do maestro Angico Maziero, relembrados por Dario Bello no encontro dos memorialistas do dia 27 de junho: no destaque, o logo da Semana João Bello aqui em Memória

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Nesta audição, o Momento Memória será dedicado à Revolução Constitucionalista de 1932.

Jorge Scopel Jacobine fez um brilhante artigo sobre a participação de São Bernardo no movimento.

Um hospital auxiliar de guerra foi montado na sede da Sociedade Italiana local, em plena Rua Marechal Deodoro.

E uma carta registra a participação de Quirino de Lima como voluntário entre os paulistas.

A carta será lida no programa “Canta Itália” pelo seu apresentador, Marquitho Riotto.

Já o artigo de Jorge Scopel Jacobine foi publicado no portal e no Face Book da Secretaria de Cultura de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 9 de julho de 1975 – Edição 2793

9 DE JULHO – São Bernardo foi a única cidade a comemorar a data maior dos paulistas, 30 anos atrás, por ocasião do 43º aniversário da Revolução Constitucionalista.

Prefeito Aldino Pinotti participou do hasteamento das bandeiras na Praça Cívica do Paço Municipal. Uma missa em ação de graças foi celebrada no Cemitério de Vila Euclides junto ao túmulo do soldado constitucionalista.

MÚSICA – Ney Matogrosso estreava no Teatro Municipal de Santo André. O ex-vocalista do conjunto Secos & Molhados cantou músicas do seu primeiro LP.

EM 9 DE JULHO DE...

1905 – O rápido vapor Toscana, iluminado a luz elétrica, era esperado em Santos.

1940 – Rádio Cruzeiro do Sul (PRB-6) apresentava mais um capítulo de “No Tempo das Bandeiras”, de autoria de Berlies Junior, Pedro Anísio e Carlos Alberto. Hoje: o período Fernão Dias Paes Leme.

1955 – Transladados para o mausoléu do Ibirapuera os despojos de Martins, Miragaia, Drausio, Camargo e Paulo Virginio, no 23º aniversário da Revolução de 32.

TV Record conseguia mais uma transmissão de futebol, direta do Pacaembu: Palmeiras 2, América 2, pela Taça Charles Miller. Se o Palmeiras vencesse, o Corinthians seria campeão por antecipação.

2024 – A artista Cristiane Carbone, do Grande ABC, não esquecia a Revolução de 32 e mantinha exposição de telas ligadas ao movimento no Mausoléu ao Soldado Constitucionalista, em São Paulo.

HOJE

Dia do Soldado Constitucionalista, na data magna do Estado de São Paulo

Dia do Protético

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 9 de julho: Boa Vista, capital de Roraima, fundada em 9 de julho de 1890.

E mais: Água Boa (MT), Altaneira, Farias Brito (CE),

Cabo de Santo Agostinho e Glória do Goitá (PE), Corumbá de Goiás (GO), Fátima do Sul (MS), Fontoura Xavier e Paraí (RS), Gentil do Ouro, Jussiape e Uauá (BA), Junqueiro (AL), Palmeira do Piauí e Palmeirais (PI).

Madre Paulina

9 de julho

A primeira santa do Brasil: faleceu em 9 de julho de 1942.

Ilustração – Canção Nova (divulgação)