Veja o obituário do Grande ABC deste dia 9 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Therezinha Brambilla Tofolo, 96. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria da Glória Ferraraz, 96. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ilca Aparecida de Oliveira Lopes, 91. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Fontes Francisco, 90. Natural de Jaú (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Rodrigues Reis, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Motorista aposentado. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Colletti, 87. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Jenny Brum Ribas dos Santos, 87. Natural de Apiaí (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Vilhena Barbosa, 87. Natural do Espírito Santo do Dourado (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Tijunelis, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Joana Rodrigues, 85. Natural de Bilac (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ivone Murbach da Silva, 84. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Veralis Martins Migliani, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Neuza Damaceno Hipólito da Costa, 79. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Aparecida Francischini, 79. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ozecias da Silva, 78. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Moreno Lima, 71. Natural de Guararapes (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Fernanda Rodrigues, 70. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Paes, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Nanci Jorge Cruz, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Ribeiro Lima, 55. Natural de Tamboril (Ceará). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Tapeceiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Baldiserotte Arcanjo, 32. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Motoboy. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Nair Ferreira Doreto, 88. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Cemitério do Baeta.

Maria José Mariano Zuccaratto, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia em São João Clímaco, Capital. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Antonio Domingos de Andrade, 73. Natural de Lucélia (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Isaac Pereira do Nascimento, 64. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Ricardo Luís Alves, 62. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Maria da Conceição Lopes Trindade, 77. Natural de Coluna (Minas Gerais). Residia na Vila do Encontro, em São Paulo. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Expedito Miguel, 70. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Edimilson Isidro da Silva, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Mário Braz Gonçalves, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Helena Ferreira Couto de Souza, 76. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Renan dos Santos, 46. Natural de Marechal Deodoro (Alagoas). Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.