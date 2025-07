STF silencia diante de ataque de Trump e deixa defesa institucional para o governo Lula

Integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) optaram pelo silêncio diante das últimas declarações de Donald Trump. Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos disse que Jair Bolsonaro sofre "perseguição" e "caça as bruxas". O ex-presidente brasileiro é réu em uma ação penal no Supremo por tentativa de golpe. Em 2023, foi considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Nos bastidores, ministros da Corte avaliam que a defesa institucional do STF e do País cabe ao governo federal e à diplomacia.

Depois da manifestação de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou, também em uma rede social, uma mensagem dizendo que o Brasil é soberano e não aceita qualquer tentativa de interferência externa. Os ataques de Trump ao STF não são novidade. Eles se intensificaram no ano passado, depois que Alexandre de Moraes retirou do ar o X, a rede social do bilionário Elon Musk, aliado do presidente dos Estados Unidos.

Em maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o país iria restringir a entrada de "funcionários estrangeiros e pessoas cúmplices na censura de americanos", em recado a Moraes. O anúncio de Rubio foi feito no dia seguinte à decisão do STF de abrir inquérito para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que mora nos Estados Unidos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o filho do ex-presidente brasileiro fez movimentações políticas com o objetivo de acuar o Supremo.

A declaração de Rubio foi entendida no Supremo como um ataque à instituição, e não apenas a um de seus integrantes. Na ocasião, os ministros também optaram pelo silêncio e deixaram o caso nas mãos do governo federal.

