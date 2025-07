Vulcão na Indonésia entra em erupção e lança cinzas a quilômetros de altura

O Monte Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, entrou em erupção duas vezes nesta segunda-feira, 7, lançando uma coluna de materiais vulcânicos a até 18 quilômetros de altura, despejando cinzas sobre vilarejos e causando cancelamentos de voos. Não houve relatos de vítimas imediatamente.

O vulcão na ilha de Flores está em seu nível de alerta mais alto desde a erupção em 18 de junho e uma zona de exclusão foi dobrada para um raio de 7 quilômetros, à medida que as erupções se tornaram mais frequentes.

A Agência Geológica da Indonésia registrou uma avalanche de nuvens de gás escaldante misturadas com rochas e lava que se deslocaram por até 5 quilômetros pelas encostas da montanha de 1.584 metros. Observações de drones mostraram lava preenchendo a cratera, indicando movimentação profunda de magma que desencadeou terremotos.

"Potencial de perigo maior"

A coluna inicial de nuvens quentes que se elevou às 11h, horário local, foi a mais alta do vulcão desde a grande erupção de novembro de 2024, que matou nove pessoas e feriu dezenas, disse Muhammad Wafid, chefe da Agência Geológica. A erupção também ocorreu em março.

"Uma erupção desse porte certamente carrega um potencial de perigo maior, incluindo seu impacto na aviação", disse Wafid à Associated Press. "Vamos reavaliar a ampliação da zona de perigo, que deve estar livre de moradores e atividades turísticas."

O vulcão entrou em erupção novamente logo após as 19h30, horário local, expelindo lava e enviando nuvens de cinzas a até 13 quilômetros de altura, de acordo com o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos.

Voos cancelados

Até a tarde de segunda-feira, pelo menos 24 voos entre Bali e Austrália, Singapura e Coreia do Sul foram cancelados e muitos outros atrasados, enquanto voos em quatro rotas domésticas foram cancelados, disse Ahmad Syaugi Shahab, porta-voz do Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali.

Ele afirmou que o aeroporto estava operando normalmente, apesar dos cancelamentos, já que o monitoramento mostrou que as cinzas vulcânicas não afetaram o espaço aéreo de Bali.

A queda de cinzas após a erupção inicial cobriu várias vilas com detritos e bloqueou a luz solar por quase meia hora, afirmou Hadi Wijaya, chefe do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos, em um comunicado.

Ele afirmou que materiais vulcânicos, incluindo fragmentos de cascalho e cinzas do tamanho de um polegar, foram lançados a até 8 quilômetros da cratera. Ele alertou os moradores para que fiquem atentos às fortes chuvas que podem desencadear fluxos de lava nos rios originários do vulcão.

Toneladas de detritos vulcânicos sobre as casas

Fotos e vídeos divulgados nas redes sociais mostraram a nuvem de cinzas se expandindo em forma de cogumelo, enquanto toneladas de detritos vulcânicos cobriam casas até os telhados em vilas próximas. Alguns moradores correram em pânico sob a chuva de material vulcânico ou fugiram com motocicletas e carros.

As erupções de segunda-feira foram resultado do acúmulo de energia devido a um bloqueio de magma na cratera, o que reduziu a atividade sísmica detectável e aumentou a pressão, disse Wijaya.

A erupção inicial foi uma das maiores da Indonésia desde 2010, quando o Monte Merapi, o vulcão mais volátil do país, entrou em erupção na densamente povoada ilha de Java, matou 353 pessoas e forçou mais de 350 mil a se retirarem.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes com atividade sísmica frequente. Possui 120 vulcões ativos e está situada ao longo do "Anel de Fogo", uma série de falhas sísmicas em forma de ferradura que circundam a Bacia do Pacífico.