I Wanna Be Tour anuncia sideshow da banda The Veronicas, no Cine Joia

Formado pelas gêmeas australianas Lisa e Jessica Origliasso, o The Veronicas marcou uma geração ao combinar letras viscerais com uma mistura inconfundível de pop e rock e, ao longo dos anos, continuam a expandir a sua sonoridade sem perder a essência. A dupla desembarca em São Paulo, no dia 26 de agosto, para um sideshow da I Wanna Be Tour, no Cine Joia, em uma realização 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo.

Clientes que adquiriram entrada para a IWBT tem um período de pré-venda do dia 8 de julho, ao meio-dia, até 10 de julho, às 10h. A venda geral começa a partir do dia 10 de julho, ao meio-dia, no site da Eventim (acesse aqui).

O grupo alcançou projeção internacional com o disco The Secret Life Of… (2005), com mais de 300 milhões de streams somente no Spotify. Como trabalho mais recente do duo, o álbum Gothic Summer (2024) inclui uma participação especial de Travis Barker, baterista do Blink-182. “Todo o tema de Gothic Summer é, basicamente, uma exploração do comentário social sobre o que acreditamos ser a realidade em contraste de como criamos a nossa realidade. Ele é extremamente metafórico”, comentaram as cantoras em recente entrevista à Rolling Stone Austrália.

Antes da apresentação no Brasil, The Veronicas tem passagem confirmada pelo Canadá e pela Finlândia. A apresentação no Cine Joia faz parte da programação da I Wanna Be Tour, que acontece nos dias 23 de agosto, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski; e 30 de agosto, em São Paulo, no Allianz Parque e reúne em seu line-up: Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, Neck Deep, Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number.

Serviço

Data: 26 de agosto de 2025 (terça-feira)

Horário de abertura dos portões: 19h

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo/SP

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Pista - R$175,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (ingresso social) | R$ 350,00 (inteira)

Início das vendas

Pré-venda clientes I Wanna Be Tour: 8 de julho, meio-dia, a 10 de julho, às 10h

Venda geral: 10 de julho, ao meio-dia, on-line; e 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line: http://eventim.com.br/TheVeronicasCineJoia

Bilheteria oficial: Bilheteria do Morumbis - Bilheteria 5, próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866 - Morumbi, São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 17h

*Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.