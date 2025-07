Fã de 'The White Lotus', Giovanna Ewbank vibra em hotel da série

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolheram um destino digno de série para as férias deste ano: a ilha de Koh Samui, na Tailândia, cenário da terceira temporada de The White Lotus. Fã declarada da produção da HBO, Giovanna não escondeu a empolgação ao se hospedar no hotel onde parte da história foi gravada.



“A gente se hospedou no hotel onde foi gravado White Lotus e eu, que sou fã da série, tive vários mini surtos vendo os cenários. Que viagemmmm!!!”, escreveu a atriz nas redes sociais, mostrando detalhes do local luxuoso e dos cenários que reconheceu da TV.



O casal está há pouco mais de uma semana na Tailândia e vem compartilhando momentos da aventura com os seguidores. Além de relaxar no hotel cinematográfico, Giovanna e Bruno provaram os famosos espetinhos de insetos e escorpião, iguarias típicas que atraem turistas curiosos. Eles também visitaram templos religiosos, caminharam por paisagens naturais e passaram por um santuário de elefantes.



Em outro post recente, Giovanna refletiu sobre o significado da viagem: “Tudo o que eu precisava está aqui… natureza viva, tempo que desacelera, espaço para respirar, autocuidado, fé em algo maior e um respeito por tudo o que vive. Aqui, um dia carrega a intensidade de cinco. Porque o tempo não corre, ele convida a sentir.”



Bruno também celebrou o momento de pausa. “Como é bom quando sentimos que de fato estamos curtindo e cuidando de cada minuto das nossas vidas!”, escreveu o ator, reforçando o clima de conexão com a natureza e desaceleração que tem marcado a viagem.