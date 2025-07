Ônibus tomba na Raposo Tavares e deixa cinco pessoas em estado grave

Um ônibus tombou na Rodovia Raposo Tavares no início manhã desta segunda-feira, 7, e pelo menos cinco pessoas estão em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h30 no quilômetro 176 da rodovia, próximo a Itapetininga (SP). Uma pessoa teve um membro amputado e já foi removida do local para receber atendimento médico hospitalar.

Além das cinco pessoas em estado grave, há "várias" outras vítimas que estavam fora do ônibus, mas foram atingidas. Elas sofreram ferimentos de menor gravidade, de acordo com a corporação.

