A Band, que todo mundo gosta, precisa enfrentar seus próprios problemas

Outra providência

A Band, como elementos fundamentais, tem uma marca muito forte e rejeição quase zero no mercado, que devem ser melhor aproveitados. Hoje, ficar limitada só ao seu próprio alto-falante, como insistem em fazer acontecer, não vai levar a lugar nenhum.

Olha a Globo

A Globo e muitos do que lá dentro trabalham procuram usar de todos os meios possíveis para serem lembrados quase o tempo todo. E não só na quantidade, que ela já atinge com o primeiro lugar na TV aberta, mas na qualidade e em todos os outros meios que vieram a existir. Ganha, claro, muito com isso.

Primeira vez

Rosanne Mulholland, após trabalhos na Globo, Band e SBT, incluindo o sucesso Carrossel, faz sua estreia na Record. E já vai como Agripina, a grande vilã de Paulo, O Apóstolo, que estreia nesta segunda-feira.

Grade

Dia 14, a segunda-feira que vem, agora aparece como nova data para a estreia de No Alvo, aposta do SBT. Já foram gravados vários programas, mas deve começar com a entrevista de Pablo Marçal.





Vai gravar

Christina Rocha, salvo qualquer alteração de última hora, deve iniciar ainda nesta semana as gravações do novo Casos de Família. No ar, estreia definida para o próximo dia 21.

Boa jogada

A direção da Globo, em se tratando dos autores, passou a incentivar o trabalho em dupla na construção das novas novelas, medida com direito a elogios internos. O ‘segundo’ recebe maior experiência e a casa, consequentemente, ganha novos titulares. No caso do Aguinaldo, com Três Graças, na verdade será um trio.

Otaviano fica

Já existe a decisão: Otaviano Costa, que esteve para sair, vai permanecer na Band, graças ao desejo das partes em não interromper o trabalho no Melhor da Noite. Por enquanto, ainda não mudou, mas a ideia, para todas as semanas, é fazer um ao vivo e dois gravados.

Por sua vez

A estreia do novo Melhor da Tarde, na Band, será em 4 de agosto, com Pâmela Luciolla, Felipeh Campos, Carole Crema, Márcia Sensitiva e Márcia Goldschmidt, direto da Espanha. As duas Marcias ainda faltam assinar. O cenário também será outro.

Reformas

Não é só a diretora Andressa Guaraná que ganhará uma sala privativa, após essa reforma estrutural na redação do jornalismo da Band-SP, no primeiro andar. Outros executivos também terão as suas, como a Thays Freitas, da rádio Bandeirantes, por exemplo.