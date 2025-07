Ana Hickmann atualiza fãs sobre saúde de Edu Guedes após cirurgia

Na manhã desta segunda-feira (7), Ana Hickmann usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a cirurgia de Edu Guedes para retirada de um tumor no pâncreas. Em um texto carregado de emoção, a apresentadora contou que o diagnóstico pegou o casal de surpresa, mas destacou que a fé tem sido maior que o medo.



“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu Ana.



Ela também aproveitou o momento para agradecer o carinho de fãs, amigos e colegas de trabalho que enviaram mensagens de apoio desde que a doença veio à tona. “O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!”, afirmou.



Por fim, Ana pediu que todos continuem enviando boas energias. “Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”, completou.



Edu Guedes passou pelo procedimento no sábado (5), em São Paulo. O chef, que apresenta o Top Chef na Band, segue em recuperação.