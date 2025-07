Sabalenka supera ex-parceira de duplas pela 10ª vez seguida e avança às quartas de Wimbledon

Número um do mundo, Aryna Sabalenka avançou às quartas de final de Wimbledon ao vencer neste domingo a belga Elise Mertens, 19ª do mundo e sua ex-parceira de duplas, por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Foi a décima vitória seguida sobre a belga. Sabalenka enfrenta na terça-feira a alemã Laura Siegemund, que faz dupla com a brasileira Beatriz Haddad Maia, por uma vaga nas semifinais.

Sob o teto retrátil fechado devido ao mau tempo em Londres, a líder do ranking se recuperou de uma desvantagem de 3 a 1 no segundo set e cumprimentou Mertens com um caloroso abraço ao final da partida. Ela chega à quarta rodada sem ceder sets.

Sabalenka, cujas melhores campanhas em Wimbledon, são as semifinais de 2021 e 2023, disse que é complicado jogar contra uma pessoa que conhece bem. Ao lado de Mertens, ela foi campeã do US Open de 2019 e do Aberto da Austrália em 2021. A líder do ranking prioriza agora a carreira individual, mas a belga continua entrando nas chaves de duplas.

Em Wimbledon, Mertens joga ao lado da russa Veronika Kudermetova e nas oitavas de final enfrenta a brasileira Bia Haddad e Siegemund, que avançou para as quartas de simples ao vencer a argentina Solana Sierra por 2 a 0 (6/3 e 6/2).

MELO E MATOS AVANÇAM ÀS QUARTAS APÓS MAIS DE 2 HORAS DE JOGO

Marcelo Melo e Rafael Matos venceram neste domingo o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 7/5), após 2h07 de partida. Eles disputam uma vaga nas semifinais dwe Wimbledon contra o australiano Rinky Hijikata e o holandês David Pel, que venceram a dupla cabeça de chave número, formada pelos alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

Melo foi campeão na grama londrina em 2017 ao lado do polonês Lukasz Kubot e vice em 2013 com o croata Ivan Dodig. Já Matos faz a melhor campanha da carreira no torneio. Em 2002, ele alcançou a terceira rodada.