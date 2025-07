Líderes do Brics defendem multilateralismo, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse há pouco que os líderes dos membros do Brics defendem o multilateralismo, que o mundo não precisa de protecionismo e que o posicionamento dos EUA sobre o tema é um "contrassenso." Fávaro participa da cúpula de líderes do Brics que acontece no Rio de Janeiro, hoje e amanhã.

"O que eu vi no pronunciamento de todos os líderes dos membros do Brics - e estou ouvindo nas reuniões bilaterais - é que todos defendem o multilateralismo. O mundo não precisa de super taxação, de protecionismo. Veja que absurdo, taxar a exportação de alimentos: é taxar o combate à fome, é encarecer a comida no mundo."

O ministro lembrou que o Brics representa quase metade da população mundial e afirmou que o posicionamento do bloco "é a esperança de que dias normais voltem a acontecer no comércio mundial".

Fávaro classificou a decisão do governo dos EUA de elevar tarifas de exportação de contrassenso: "Um país e um governo dito liberal na economia vem com taxações e protecionismo!". O Brasil, por outro lado, tem um governo progressista, disse, mas defende fortemente o multilateralismo. "É um rumo certo que o Brasil apresenta para o mundo, e o Brics é a plataforma certa para isso."

No encontro, comentou, foram celebrados 387 novos mercados abertos para o setor agropecuário brasileiro. "Ontem embarcamos a primeira carga de carne bovina brasileira para a Indonésia, um mercado muito vantajoso, muito importante."