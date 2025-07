Polícia Militar prende grupo que roubava celulares na Marginal Tietê

Policiais militares apreenderam cinco adolescentes, de 14 a 16 anos, e prendeu um jovem, de 18, na noite de sexta-feira (4), após praticarem roubos à celulares em veículos que seguiam na Marginal Tietê, bairro do Canindé, na Zona Norte da Capital. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os suspeitos jogavam obstáculos de concreto na pista para forçar os veículos a reduzirem a velocidade e assim quebrar os vidros e cometer os crimes.

As vítimas, três mulheres de 25, 31, 40 anos e dois homem de 29 e 35 anos, relataram que os criminosos subtraíram três aparelhos celulares.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, após acompanhamento, conseguiram capturar os suspeitos na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no bairro do Limão. Durante a abordagem, foram apreendidos um objeto usado para quebra-vidros, uma blusa e os celulares que foram encaminhados para perícia. Dois adolescentes apresentavam cortes nas mãos, compatíveis com a prática criminosa. Dois suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante do jovem de 18 anos em prisão preventiva. Já os menores foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude. Foi requisitado exames periciais ao Instituto de Criminalística para os veículos danificados (Renault Kwid, Ford Ecosport e Fiat Cronos) e ao Instituto Médico Legal para constatação de lesões em uma das vítimas.

O caso foi registrado como roubo, furto, tentativa de roubo e corrupção de menores no 13º DP (Casa Verde).