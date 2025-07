Região reserva passeios inusitados para as crianças curtirem

Brincar e descansar: neste mês, quem entra de férias na escola encontra no Grande ABC espaço de sobra para curtir! Para estimular a aventura, o Diarinho levanta pontos divertidos, alguns deles inusitados, para conhecer na região.

- ZOOLÓGICO. Em São Bernardo, estão 70 espécies nativas que, após resgate, não conseguiram retornar à natureza



- CIÊNCIA EM EXPOSIÇÃO. Em Santo André, aquário, planetário, simuladores e terrário chamam a atenção das crianças

- MUNDO DAS ABELHAS. Em Mauá, colmeias de insetos sem ferrão apontam importância da biodiversidade entre flores

Quase todo mundo conhece o zoológico de São Paulo, mas você, leitor, sabia que, em São Bernardo, mais de 250 animais podem ser vistos de pertinho no Parque Estoril? Conhecido como ZooSBC, esta ótima opção para visitar nas férias acolhe bichinhos típicos do Brasil, que foram resgatados, passaram por atendimentos veterinários, mas não conseguiram se adaptar novamente para sobreviver soltos na natureza. No local estão onças, papagaios, araras e macacos, por exemplo.

Arthur Almeida Soares da Silva, 6 anos, mora no bairro Riacho Grande, onde fica o Estoril. Ele disse que conheceu o parque ainda bem pequeno, juntamente a seus pais, e que, por isso, não lembra tanto das primeiras memórias no zoológico. “Gosto muito de brincar de carrinho. Acho que por isso também curto bastante o pedalinho (do Parque Estoril). Mas onde estão os animais é o mais legal! Quero ter um cachorro, mas descobri que minha preferência é por pássaros quando entrei na parte da gaiola (estrutura aberta à visitação do público, onde ficam papagaios e tucanos)”, conta.

As irmãs Isadora e Laura Ferreira de Oliveira, 5 e 7 anos, moram perto do parque e encararam o medo de cobras no zoológico. “Quando está presa não tem por que a gente ter medo. As crianças também vão gostar muito de conhecer as araras coloridas e os papagaios. Eles são bem tagarelas e dá para ouvir antes mesmo de chegar (no zoológico). Da última vez, vimos um filhote de papagaio”, conta Isadora.

A dupla, que acabou de entrar de férias, contou à equipe de reportagem que já frequentou o zoológico em São Paulo. “Lá, a gente viu leão e chimpanzé, mas a vantagem é que aqui também tem pedalinho, teleférico e balanço para as crianças”, descreve Laura.

A entrada custa R$ 15, sendo R$ 7,50 para as crianças.

OUTRAS SEIS AVENTURAS

Em Santo André, a Sabina – Escola Parque do Conhecimento se apresenta como um passeio cheio de curiosidades do mundo das ciências para a família.

Localizado na Vila Eldizia, a criançada pode conferir por lá pinguins-de-magalhães, esqueletos de dinossauros e interagir com experimentos científicos.

Já São Caetano surpreende pelo Parque Cidade das Crianças. No bairro Olímpico, o local conta com um circuito de brinquedos coloridos que estimula o contato dos pequenos com o ar livre. A área é cercada por árvores e plantas, conta com piscina de areia e é um bom local para planejar um piquenique.

Em Diadema, a boa notícia vai para a abertura do Borboletário após reforma. A casa das borboletas fica dentro do próprio Jardim Botânico da cidade e, no momento, conta com quatro espécies: a Olho de Coruja, a Borboleta do Manacá, a Borboleta da Couve e a Rosa de Luto.

Mauá também oferece um ótimo convite para explorar a natureza durante o período de descanso, com o Jardim das Abelhas.

O projeto explica a importância das abelhas para o meio ambiente, além da produção de mel. Para apresentar a questão às crianças, o jardim conta com cinco colmeias entre flores como azaleias, sampatiens, bromélias, margaridas, vedélias e begônias. Segundo a Prefeitura, as abelhas da iniciativa não têm ferrão.

Aliás, para tirar fotos, Ribeirão Pires se torna uma boa opção com o Reino Encantado, ponto instagramável na Vila do Doce. Nesta praça, os bancos têm formato de bolacha maisena recheada e os escorregadores, de rosquinhas doce. A estrutura fica mais completa ainda com detalhes de chocolates, pirulitos e outras guloseimas na decoração temática.

Por fim, em Rio Grande da Serra, a indicação do Diarinho é ótima para aproveitar aqueles dias mais frios na pausa das aulas. A Biblioteca Monteiro Lobato é recomendação para devorar nas férias diversas histórias por livros infantis e gibis. Para visitar, o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro.

SUGESTÃO BÔNUS

Além dos destinos indicados, neste mês, o Parque Estadual Chácara da Baronesa, em Santo André, já confirmou uma agenda especial! A primeira atividade é esperada para o dia 15, com uma caça ao tesouro, às 14h.

No dia 21, no mesmo horário, será realizada uma oficina de brinquedos com reciclados. Para fechar, no dia 26, é a vez de usar de tintas de urucum e folhas para fazer arte.