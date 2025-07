Homem é morto a tiros dentro de Porsche; o que se sabe sobre o assassinato em Guarulhos

Um homem de 35 anos foi morto a tiros dentro de um Porsche na manhã deste sábado, 5, em Guarulhos (SP), na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta do meio-dia na Rua Felizarda Firmino de Andrade.

Segundo testemunhas, dois suspeitos em motos passaram pela via e atiraram contra o motorista. A vítima portava um coldre vazio preso à cintura. Um celular, um relógio e alguns anéis foram apreendidos no local.

O Samu foi chamado, mas ao chegar ao local constatou o óbito.

O caso foi registrado como homicídio no 1° Distrito Policial de Guarulhos, que solicitou apoio ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) do município para auxiliar nas investigações.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada pela Polícia, mas, segundo o G1, que falou com a família, trata-se de Rodrigo Júnior da Silva Ponce. Ele tinha 35 anos e trabalhava com transporte e terraplanagem e tinha CAC (certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador).

Na manhã deste sábado, Rodrigo compartilhou um vídeo nos stories do Instagram mostrando que estava saindo com seu carro novo. O vídeo foi postado há 8 horas.

Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos.

Homicídios e latrocínios no estado de São Paulo

Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que de janeiro a maio deste ano foram registrados 1.029 homicídios dolosos no estado, 12 casos a menos que no mesmo período do ano passado.

Os latrocínios também caíram. Até maio, foram contabilizados 58 roubos seguidos de morte, uma queda em relação aos 79 casos registrados em 2024. Em contraste, os furtos estão em alta e ultrapassam os 45 mil registros mensalmente.