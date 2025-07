São Bernardo encerra reuniões do ‘Voz da Gente’ com mais de 1.350 sugestões

A Prefeitura de São Bernardo realizou na manhã deste sábado (5), no Riacho Grande, a última audiência presencial do Programa ‘A Voz da Gente, Cidade Pra Frente’, iniciativa da gestão do prefeito Marcelo Lima (Podemos) para permitir à população colaborar na construção do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029. Balanço preliminar da participação popular mostra que, nas 14 plenárias realizadas até quinta-feira última (3), estiveram presentes em torno de 2.600 pessoas e contabilizadas aproximadamente 1.350 sugestões, somadas aquelas de moradores que falaram ou que entregaram por escrito nas audiências e 475 enviadas pela internet.

O chefe do Executivo lembrou no evento que a população ainda pode contribuir com sugestões de forma online até o dia 12 de julho, por meio do link https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/consultapublica. Marcelo Lima reafirmou que ouvir a população sobre seus problemas e suas demandas é a melhor forma de o governo errar menos, daí ter apoiado desde o início a proposta de abrir espaço à participação popular, de dialogar com todos os setores da sociedade e vereadores. Disse ainda que as audiências são “verdadeiras aulas” para toda a equipe de governo, que sente e vê nestes encontros os problemas que afligem a população, assim como os elogios apontam os caminhos que devem ser seguidos.



“Estamos aqui, secretários, adjuntos, diretores para ouvir vocês. É momento de falarem, reclamarem, mandarem sugestões, para que a gente possa fazer o que há de melhor pensando da forma que vocês pensam uma cidade. Então, hoje vocês estão aqui para falar. O que estamos tratando aqui é o que vamos preparar para os próximos quatro anos de governo, do futuro de uma cidade como São Bernardo", afirmou.



O prefeito frisou que o as audiências foram realizadas para dar voz aos moradores e ser oportunidade de participação em um programa que inclui a população, de um planejamento, que não é só a Câmara Municipal que vai aprovar. "É mais do que isso. É a população construindo, verdadeiramente, na prática, o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela quer para uma cidade melhor”, falou o prefeito.



APRENDIZADO

A secretária da Fazenda, Tatiana Rebucci, que está à frente da realização das plenárias do PPA, agradeceu o prefeito por apoiar a iniciativa e aos secretários por terem abraçado a proposta e participado de todas as audiências e ajudado a buscar soluções mais imediatas para demandas menos complexas e que exigem menos recursos. E ressaltou que a administração pretende atender a todas que forem incluídas no PPA, porque a diretriz do prefeito é fazer mais com menos.



"No começo deu aquele frio na barriga, mas ao longo do processo aprendemos, sentimos e vimos a importância de ouvir a população, que se deslocou de suas casas à noite ou aos sábados para participar das audiências, ou que nos enviou suas demandas pela internet. Essa participação é fundamental para, juntos, construirmos uma São Bernardo melhor.”



Na audiência que reuniu moradores de vários bairros da região do Riacho Grande, as demandas da população envolveram educação, regularização fundiária, falta ou problemas na pavimentação de ruas, falhas no abastecimento de água, transporte coletivo, falta ou melhorias em áreas de lazer, calçadas quebradas, segurança, mais áreas de lazer e melhorias em quadras de futebol soçaite, com troca da areia por grama sintética.

Moradora do Jardim Jussara há 37 anos e presidente da associação de moradores, Maricélia Braga disse que um dos principais problemas do bairro é a falta de uma creche, o que implica em colocar as crianças em unidades distantes. A Prefeitura disponibiliza o transporte escolar, mas ela argumenta que é comum as crianças ficarem presas nos veículos até que a via seja liberada.

“Por isso, ter uma creche no bairro seria muito bom, principalmente para nossas crianças. Também gostaríamos de ter uma quadra melhor para as crianças brincarem. Tem uma quadra de areia, mas quando chove vira um lamaçal. Então, é muito bom ter esse espaço (audiências) para que o povo seja ouvido”, argumentou.