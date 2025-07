Real Madrid supera susto no final com Dortmund e pega PSG na semifinal

Por mais de 90 minutos, o Real Madrid não teve problema com a marcação frouxa do Borussia Dortmund, dominou o jogo e vencia com facilidade por 2 a 0. Os acréscimos, porém, quase levaram o jogo para a prorrogação, neste sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Real Madrid venceu por 3 a 2 e enfrenta na quarta-feira, às 16h (de Brasília), o Paris Saint-Germain por uma vaga na decisão do Mundial.

O Borussia Dortmund iniciou o jogo mostrando disposição e conseguindo a primeira finalização da partida, com Brandt, após cruzamento pela esquerda. O time alemão, porém, parecia fazer uma marcação à distância, na qual até cercava os jogadores do Real, mas sem pressionar com eficiência.

Com liberdade para pensar o jogo e trocar passes, o gol do time espanhol não demorou a sair. Na entrada da área, Arda Güler teve tempo de ajeitar a bola e olhar para a área antes levantar na medida para Gonzalo Garcia. O jovem atacante, cujas boas atuações nos EUA fizeram Xabi Alonso optar por deixar Mbappé no banco, estava livre no meio da zaga alemã quase na pequena área.

Ele só teve o trabalho de escolher como finalizar e optou pelo pé direito. Foi o quarto gol do atacante de 21 anos, formado na base do Real Madrid, no Mundial, igualando-se a Di Maria, do Benfica, e Marcos Leonardo, do Al Hilal, no topo da artilharia.

O segundo gol do Real foi uma nova mostra da marcação débil do Dortmund. Após pressionar a saída do rival e retomar a posse de bola, o time madrilenho teve espaço e calma para trocar passes em triangulações pelo lado direito do campo antes de Alexander-Arnold cruzar para a entrada de Fran Garcia. Aos 20 minutos, o Real Madrid dominava o jogo e já vencia por 2 a 0.

À vontade no jogo, o Real mudou um pouco seu posicionamento em campo e recuou suas linhas de marcação. Com isso, o time de Xabi Alonso tinha espaço para avançar com velocidade quando retomava a bola. Um tipo de jogo muito propício para o estilo de Vini Jr., que até teve oportunidade e tentou surpreender o goleiro Kobel ao tentar finalizar por cobertura.

O Borussia Dortmund até rondava a área do adversário, mas tinha dificuldade para criar real perigo para Courtois, arqueiro do Real. A dupla Adeyemi e Guirassy, que brilhou contra o mexicano Monterrey, pouco apareceu.

A atuação apagada fez o técnico Niko Kovac, do Dortmund, promover três alterações na volta para o segundo tempo. O lateral brasileiro Yan Couto foi um dos que entraram para tentar aumentar o poderio ofensivo do time alemão. Adeyemi não voltou para a segunda etapa.

Consciente de seu domínio no jogo, o Real procurava controlar as ações, sem acelerar muito e ainda com liberdade para trocar passes. As poucas estocadas do Dortmund no ataque eram facilmente neutralizadas pelo time espanhol.

Havia a expectativa de que o Real Madrid voltasse a acelerar o ritmo com as entradas de Mbappé, Modric e Ceballos na metade do segundo tempo. O francês arriscou algumas pedaladas, e o veterano croata conseguiu uma finalização, mas nada que alterasse o cenário da partida. Já na reta final, Rodrygo ganhou poucos minutos em campo ao entrar no lugar de Gonzalo Garcia.

Os acréscimos da partida reservaram emoção que faltou durante o tempo regulamentar. O Borussia Dortmund chegou ao primeiro gol com Beier, após corte equivocado de Rudiger, aos 48 minutos. Na sequência, porém, o Real mostrou força e fez 3 a 1, com um lindo voleio de Mbappé.

Na saída de bola, Guirassy invadiu a área do Real e foi derrubado por Huijsen. O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel marcou o pênalti e expulsou o jogador do Real, que desfalca o time contra o PSG. Guirassy bateu à meia altura e também chegou ao seu quarto gol no Mundial.

Ao final da partida, Courtois fez uma defesa espetacular para evitar o empate e a prorrogação. Desatenção semelhante contra os atuais campeões da Liga dos Campeões pode significar nova decepção do time espanhol que não conquistou títulos na atual temporada.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 2 BORUSSIA DORTMUND

REAL MADRID - Courtois; Rüdiger, Tchouameni (Asencio) e Huijsen; Alexander-Arnold (Ceballos), Valverde, Arda Güler e Fran Garcia; Vini Jr. (Modric), Bellingham (Mbappé) e Gonzalo Garcia (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND - Kobel; Süle (Yan Couto), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha), Brandt (Duraville e depois Chukwuemeka), Sabitzer e Svensson; Adeyemi (Beier) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

LOCAL - MetLife Stadium, em Nova Jersey.

GOLS - Gonzalo Garcia, aos 10 minutos, e Fran Garcia, aos 19 minutos, do primeiro tempo; Beier, aos 48 minutos, Mbappé aos 49 minutos e Gui, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gross e Yan Couto (Borussia Dortmund), e Mbappé (Real Madrid).

CARTÃO VERMELHO - Huijsen (Real Madrid).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (BRA).

PÚBLICO - 76.611.