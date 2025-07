São Caetano vence clássico contra o Santo André e conquista a primeira vitória na Copa Paulista

Sem vencer e sem marcar gol nas três rodadas iniciais, Santo André e São Caetano chegaram pressionados ao clássico regional válido pela quarta rodada do Grupo 4 da Copa Paulista. O duelo, disputado na tarde deste sábado (5), no Estádio Bruno José Daniel, terminou com vitória do Azulão por 2 a 0 – resultado que dá novo ânimo à equipe são-caetanense na competição e a recoloca na zona de avanço.

O gol do que abriu o placar foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, pelo atacante Rodriguinho. Já Wesley Alex fechou a conta no fim da segunda etapa, encerrando a sequência negativa do São Caetano, que até então somava três derrotas consecutivas – 2 a 0 contra Taubaté e Portuguesa Santista, e 1 a 0 diante do Oeste. Com o resultado, o Azulão soma agora seus primeiros três pontos e entra de vez na briga por uma vaga na próxima fase, agora ocupando a quarta colocação da chave.

Pelo lado andreense, a situação segue complicada. O Ramalhão segue sem vencer e sem marcar gols na competição. São agora dois empates por 0 a 0, frente a Portuguesa Santista e Taubaté, e duas derrotas – a anterior por 4 a 0 contra o São José e agora no clássico regional. O time comandado por José Oliveira permanece com dois pontos e perde uma rodada na busca pela classificação ao mata-mata. Apesar da derrota, o Ramalhão segue apenas um ponto da zona de avanço.

As duas equipes chegaram ao duelo com novidades no elenco. O Santo André contou com o recém-contratado atacante Igor Eto’o, de 27 anos, enquanto o São Caetano teve a estreia do zagueiro Rafael Santana.

A partida também marcou o reencontro entre Ramalhão e Azulão após dois anos. No último clássico, válido também pela Copa Paulista de 2023, o Santo André havia levado a melhor com vitória por 2 a 1 no Anacleto Campanella. Desta vez, no entanto, foi o São Caetano quem saiu comemorando. Neste domingo, São José e Oeste completam a rodada do Grupo 4, às 15h.