Exposição imersiva sobre Júlio Verne estreia na Capital; veja vídeo e informações

Referência mundial na literatura de aventura e ficção científica, o escritor francês Júlio Verne é tema de uma exposição inédita no Brasil. A mostra Uma Viagem Imersiva Extraordinária – Júlio Verne 200 estreia neste sábado (5) no MIS Experience, em São Paulo, e segue em cartaz até 31 de agosto. O Diário esteve no espaço, que fica na Rua Cenno Sbrighi, 250, na Água Branca, Zona Oeste da Capital, e traz mais informações e vídeo sobre a novidade.

Instalada em uma área de mais de 1.500 m², a exposição convida o público a embarcar nas obras mais emblemáticas de Verne por meio de oito salas temáticas. Clássicos como Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias ganham vida com projeções imersivas, realidade virtual — incluindo uma sala 360° —, metaverso e instalações interativas.

Além dos recursos tecnológicos, a experiência inclui cenários inspirados nos livros, recriações de objetos e mapas históricos, que ampliam o caráter educativo e sensorial da mostra. A iniciativa marca os 200 anos de nascimento do autor e é considerada uma das exposições mais completas já realizadas sobre sua obra.

Durante a inauguração, a secretária de Cultura do Estado de São Paulo, Marilia Marton, destacou a intenção de levar experiências como essa para outras regiões, incluindo o Grande ABC. “Temos cobrado muito os equipamentos do Estado para que possamos trabalhar de forma descentralizada. Estamos articulando com municípios e prefeituras para ampliar o acesso à cultura em todo o território paulista”, afirmou.

A entrada é gratuita às terças-feiras. Informações sobre horários e ingressos estão disponíveis no site oficial do MIS Experience.